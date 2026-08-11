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Поточна ціна Copper rStock сьогодні становить 36,22 USD. Ринкова капіталізація CPERR становить 494 087 USD. Відстежуйте оновлення цін CPERR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Copper rStock сьогодні становить 36,22 USD. Ринкова капіталізація CPERR становить 494 087 USD. Відстежуйте оновлення цін CPERR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CPERR

Інформація про ціну CPERR

Що таке CPERR

Офіційний вебсайт CPERR

Токеноміка CPERR

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Ціна Copper rStock (CPERR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CPERR до USD:

$36,22
$36,22$36,22
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Copper rStock (CPERR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:34:08 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Copper rStock

Поточна ціна Copper rStock (CPERR) сьогодні становить $ 36,22, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CPERR до USD становить $ 36,22 за CPERR.

Copper rStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 494 087, з циркуляційною пропозицією у 13,64K CPERR. Протягом останніх 24 годин CPERR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 69 394 769, тоді як історичний мінімум — $ 13,96.

У короткостроковій динаміці CPERR змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 119,38.

Ринкова інформація щодо Copper rStock (CPERR)

$ 494,09K
$ 494,09K$ 494,09K

$ 119,38
$ 119,38$ 119,38

$ 494,09K
$ 494,09K$ 494,09K

13,64K
13,64K 13,64K

13 640,348554455
13 640,348554455 13 640,348554455

Поточна ринкова капіталізація Copper rStock — $ 494,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 119,38. Циркуляційна пропозиція CPERR — 13,64K, зі загальною пропозицією 13640.348554455. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 494,09K.

Історія ціни Copper rStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 69 394 769
$ 69 394 769$ 69 394 769

$ 13,96
$ 13,96$ 13,96

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни Copper rStock (CPERR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Copper rStock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Copper rStock до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Copper rStock до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Copper rStock до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ 0,00000000000,00%
90 днів----

Прогноз ціни Copper rStock

Прогноз ціни Copper rStock (CPERR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CPERR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Copper rStock (CPERR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Copper rStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Copper rStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CPERR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Copper rStock.

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Ресурс Copper rStock (CPERR)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Real World Assets (RWA)Remora Markets Tokenized rStocksSolana Ecosystem

Про Copper rStock

Яка зараз ціна Copper rStock?

Copper rStock торгують за ₴1596.6515182743872000, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як CPERR порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні --% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо CPERR перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Copper rStock виглядає у порівнянні з токенами категорії Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Commodities,Remora Markets Tokenized rStocks?

У сегменті Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Commodities,Remora Markets Tokenized rStocks CPERR демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Copper rStock?

Ринкова капіталізація ₴21780363.29954823712000 розташовує CPERR на #3620 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0E-15 до ₴0E-15, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують CPERR?

Copper rStock згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку CPERR?

З 13640.348554455 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Copper rStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:34:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Copper rStock (CPERR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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