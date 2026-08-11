Сьогоднішня ціна Copper Penguin

Поточна ціна Copper Penguin (COPPERPENGUIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COPPERPENGUIN до USD становить $ 0 за COPPERPENGUIN.

Copper Penguin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16,107.02, з циркуляційною пропозицією у 969.40M COPPERPENGUIN. Протягом останніх 24 годин COPPERPENGUIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці COPPERPENGUIN змінився на -0.08% за останню годину та на -6.59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Copper Penguin (COPPERPENGUIN)

Ринкова капіталізація $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Циркуляційне постачання 969.40M 969.40M 969.40M Загальна пропозиція 969,403,120.580339 969,403,120.580339 969,403,120.580339

Поточна ринкова капіталізація Copper Penguin — $ 16.11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COPPERPENGUIN — 969.40M, зі загальною пропозицією 969403120.580339. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16.11K.