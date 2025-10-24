Інформація щодо ціни Copper Inu (COPPER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00026521$ 0,00026521 $ 0,00026521 Найнижча ціна $ 0,0000065$ 0,0000065 $ 0,0000065 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +9,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,47%

Актуальна ціна Copper Inu (COPPER) становить $0,00000714. За останні 24 години COPPER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COPPER становить $ 0,00026521, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000065.

Що стосується короткострокових результатів, то COPPER змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +9,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Copper Inu (COPPER)

Ринкова капіталізація $ 7,14K$ 7,14K $ 7,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,14K$ 7,14K $ 7,14K Циркуляційне постачання 999,88M 999,88M 999,88M Загальна пропозиція 999 881 403,815326 999 881 403,815326 999 881 403,815326

Поточна ринкова капіталізація Copper Inu — $ 7,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COPPER — 999,88M, зі загальною пропозицією 999881403.815326. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,14K.