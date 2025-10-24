Актуальна ціна Copper Inu сьогодні становить 0,00000714 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COPPER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COPPER на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Copper Inu сьогодні становить 0,00000714 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COPPER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COPPER на MEXC вже зараз.

Докладніше про COPPER

Інформація про ціну COPPER

Офіційний вебсайт COPPER

Токеноміка COPPER

Прогноз ціни COPPER

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Copper Inu

Ціна Copper Inu (COPPER)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 COPPER до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Copper Inu (COPPER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:37:20 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Copper Inu (COPPER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00026521
$ 0,00026521$ 0,00026521

$ 0,0000065
$ 0,0000065$ 0,0000065

--

--

+9,47%

+9,47%

Актуальна ціна Copper Inu (COPPER) становить $0,00000714. За останні 24 години COPPER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COPPER становить $ 0,00026521, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000065.

Що стосується короткострокових результатів, то COPPER змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +9,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Copper Inu (COPPER)

$ 7,14K
$ 7,14K$ 7,14K

--
----

$ 7,14K
$ 7,14K$ 7,14K

999,88M
999,88M 999,88M

999 881 403,815326
999 881 403,815326 999 881 403,815326

Поточна ринкова капіталізація Copper Inu — $ 7,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COPPER — 999,88M, зі загальною пропозицією 999881403.815326. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,14K.

Історія ціни Copper Inu (COPPER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Copper Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Copper Inu до USD становила $ -0,0000009608.
За останні 60 днів зміна ціни Copper Inu до USD становила $ -0,0000020600.
За останні 90 днів зміна ціни Copper Inu до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0000009608-13,45%
60 днів$ -0,0000020600-28,85%
90 днів$ 0--

Що таке Copper Inu (COPPER)

Bonk refers to a series of comic-style memes in which meme characters such as Doge and Cheems get hit on the head with bats, hammers and other heavy objects, accompanied by the “Bonk” sound effect and clipart. The original image that spawned the meme depicts a Shiba Inu, named Copper. Bonk brings this humor on-chain, transforming the classic meme into a tokenized digital movement powered by community and culture.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Copper Inu (COPPER)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Copper Inu (USD)

Скільки коштуватиме Copper Inu (COPPER) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Copper Inu (COPPER) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Copper Inu.

Перегляньте прогноз ціни Copper Inu вже зараз!

COPPER до місцевих валют

Токеноміка Copper Inu (COPPER)

Розуміння токеноміки Copper Inu (COPPER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COPPER зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Copper Inu (COPPER)

Скільки сьогодні коштує Copper Inu (COPPER)?
Актуальна ціна COPPER у USD становить 0,00000714 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COPPER до USD?
Поточна ціна COPPER до USD — $ 0,00000714. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Copper Inu?
Ринкова капіталізація COPPER — $ 7,14K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COPPER?
Циркуляційна пропозиція COPPER — 999,88M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COPPER?
COPPER досяг історичної максимальної ціни у 0,00026521 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COPPER?
Історична мінімальна ціна COPPER становила 0,0000065 USD.
Який обсяг торгівлі COPPER?
Актуальний обсяг торгівлі COPPER за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна COPPER цього року?
COPPER може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COPPER для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:37:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Copper Inu (COPPER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 975,36
$110 975,36$110 975,36

+0,96%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 945,26
$3 945,26$3 945,26

+1,76%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,03055
$0,03055$0,03055

+511,00%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,41
$191,41$191,41

+0,20%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,1561
$20,1561$20,1561

+30,72%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 945,26
$3 945,26$3 945,26

+1,76%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 975,36
$110 975,36$110 975,36

+0,96%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,41
$191,41$191,41

+0,20%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4435
$2,4435$2,4435

+1,43%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 123,83
$1 123,83$1 123,83

-0,53%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,694
$7,694$7,694

+92,35%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3942
$0,3942$0,3942

+294,20%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,4060
$0,4060$0,4060

+306,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000598
$0,00000598$0,00000598

+235,95%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000830
$0,0000000000000000000830$0,0000000000000000000830

+107,50%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,85
$48,85$48,85

+98,25%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5635
$0,5635$0,5635

+87,83%