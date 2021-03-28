Токеноміка Copiosa (COP) Дізнайтеся ключову інформацію про Copiosa (COP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Copiosa (COP) Copiosa is a Coin backed exchange platform focusing on allowing users to purchase small cap crypto currencies as they come to market. The Platform uses its own coin to facilitate trading for its users. The coin itself sits on the BEP20 network which is one of the most fast and secure networks available. Copiosa aims to provide value as a standalone coin whilst also creating a frictionless means of exchange for small cap crypto currencies. Copiosa launched its coin on March 28, 2021 with 500m tokens created at genesis. This number is static with no coins burned or created on each transaction. 400 million of these re currently in circulation with 20% (100m) held by Copiosa for business development purposes. Copiosa is the creation of developer James Mallon, finance services and business manger Joshua Etheridge, and Science graduate Harry Richardson. The company currently operates with a team of 4 including experienced developers, marketing and financial operations staff. Офіційний вебсайт: https://copiosa.io/ Купити COP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Copiosa (COP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Copiosa (COP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 65,02K $ 65,02K $ 65,02K Історичний максимум: $ 0,10746 $ 0,10746 $ 0,10746 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00013 $ 0,00013 $ 0,00013 Дізнайтеся більше про ціну Copiosa (COP)

Токеноміка Copiosa (COP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Copiosa (COP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COP, досліджуйте ціну токена COP в реальному часі!

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