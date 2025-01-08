Ціна Cope Token (COPE)
Поточна ціна Cope Token (COPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cope Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.70 USD
- зміна ціни Cope Token протягом дня — -7.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cope Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cope Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cope Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cope Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.15%
|30 днів
|$ 0
|-20.98%
|60 днів
|$ 0
|-19.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cope Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-7.15%
+2.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Cope is a token built on the Solana Blockchain. Born as a memecoin, its goal is to onboard more users as possible. Obtained from airdrops of solana NFT collection, can be used to raffle and auction nfts, play casino, mint nft and can be obtained in exchange of burning nfts and tokens. $Cope is the pillar of the $Cope Ecosystem and with his community and social presence aim to obtain the lead on the Solana meme space.
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