Ціна Cope Coin (COPE)
Поточна ціна Cope Coin (COPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cope Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.66 USD
- зміна ціни Cope Coin протягом дня — -4.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cope Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cope Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cope Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cope Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.02%
|30 днів
|$ 0
|-25.61%
|60 днів
|$ 0
|+2.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cope Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.02%
-8.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? COPE is a community based token, for those who are coping on being early on a project, had fomo, missed an entry, or are coping with losses. What makes your project unique? We are 100% community with a renounce contract. All work is done by community members. History of your project. We launched over 70+ days ago. What’s next for your project? Building the community, launching NFTs, and other utilities. What can your token be used for? It can be used to hodl and trade.
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