Токеноміка Coop Coin (COOP)
Інформація Coop Coin (COOP)
What is the project about? Coop coin has communty on Algorand. Community created Community Rewards Vault (CRV) and pool. All coins are in circulation.
What makes your project unique? It created with all circulation on Algorand and it was first. So Coop has fair distribution, decentralized nature.
History of your project. Coop is a new coin.
What’s next for your project? We created quiz app and we rewarded users here. We're gonna add battle quiz for users play with each other and we're working for improve games here.
What can your token be used for? Quiz/game app will accept just coop coin. Coop Game will accept other coins but users will able to win just Coop coin.
Токеноміка та аналіз ціни Coop Coin (COOP)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Coop Coin (COOP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Coop Coin (COOP): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Coop Coin (COOP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів COOP, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COOP, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку COOP, досліджуйте ціну токена COOP в реальному часі!
Прогноз ціни COOP
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.