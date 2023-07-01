Токеноміка Coop Coin (COOP) Дізнайтеся ключову інформацію про Coop Coin (COOP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Coop Coin (COOP) What is the project about? Coop coin has communty on Algorand. Community created Community Rewards Vault (CRV) and pool. All coins are in circulation. What makes your project unique? It created with all circulation on Algorand and it was first. So Coop has fair distribution, decentralized nature. History of your project. Coop is a new coin. What’s next for your project? We created quiz app and we rewarded users here. We're gonna add battle quiz for users play with each other and we're working for improve games here. What can your token be used for? Quiz/game app will accept just coop coin. Coop Game will accept other coins but users will able to win just Coop coin. Офіційний вебсайт: https://coopcoin.info/ Whitepaper: https://coopcoin.info/wp-content/uploads/2023/07/Whitepaper.pdf Купити COOP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Coop Coin (COOP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Coop Coin (COOP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 341,74K $ 341,74K $ 341,74K Історичний максимум: $ 0,074024 $ 0,074024 $ 0,074024 Історичний мінімум: $ 0,01319761 $ 0,01319761 $ 0,01319761 Поточна ціна: $ 0,01627344 $ 0,01627344 $ 0,01627344 Дізнайтеся більше про ціну Coop Coin (COOP)

Токеноміка Coop Coin (COOP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Coop Coin (COOP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COOP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COOP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COOP, досліджуйте ціну токена COOP в реальному часі!

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