Ціна Coop Coin (COOP)
Поточна ціна Coop Coin (COOP) сьогодні становить 0.02922265 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coop Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.30K USD
- зміна ціни Coop Coin протягом дня — -6.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coop Coin до USD становила $ -0.00201394023754262.
За останні 30 днів зміна ціни Coop Coin до USD становила $ -0.0145820643.
За останні 60 днів зміна ціни Coop Coin до USD становила $ -0.0023652257.
За останні 90 днів зміна ціни Coop Coin до USD становила $ +0.004349753520084165.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00201394023754262
|-6.44%
|30 днів
|$ -0.0145820643
|-49.89%
|60 днів
|$ -0.0023652257
|-8.09%
|90 днів
|$ +0.004349753520084165
|+17.49%
Останній аналіз цін Coop Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-6.44%
-6.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Coop coin has communty on Algorand. Community created Community Rewards Vault (CRV) and pool. All coins are in circulation. What makes your project unique? It created with all circulation on Algorand and it was first. So Coop has fair distribution, decentralized nature. History of your project. Coop is a new coin. What’s next for your project? We created quiz app and we rewarded users here. We're gonna add battle quiz for users play with each other and we're working for improve games here. What can your token be used for? Quiz/game app will accept just coop coin. Coop Game will accept other coins but users will able to win just Coop coin.
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