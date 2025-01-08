Ціна COOMER (COOMER)
Поточна ціна COOMER (COOMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COOMER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COOMER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.12 USD
- зміна ціни COOMER протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COOMER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни COOMER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни COOMER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни COOMER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-19.69%
|60 днів
|$ 0
|+29.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін COOMER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-14.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$COOMER memecoin represents the hidden challenges many face daily—a struggle akin to overcoming addiction. It's not just a coin; it's a movement uniting us to transform reality. Together, we strengthen and support each other through memes, forging a path to greatness.
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