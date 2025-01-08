Сьогоднішня ціна CoolCoin (COOL)

Поточна ціна CoolCoin (COOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 53.65K USD. Ціна COOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CoolCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.99 USD

- зміна ціни CoolCoin протягом дня — -5.73%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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