Ціна CoolCoin (COOL)
Поточна ціна CoolCoin (COOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 53.65K USD. Ціна COOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoolCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.99 USD
- зміна ціни CoolCoin протягом дня — -5.73%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoolCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CoolCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CoolCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CoolCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.73%
|30 днів
|$ 0
|-37.04%
|60 днів
|$ 0
|-23.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CoolCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.73%
-2.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Deep within the radioactive core of planet Wallstreet Wasteland… a mysterious and powerful force was born - The Cool Coin. This extraordinary gold coin, forged from the essence of an ancient supernova, holds the key to the very fabric of Coolman’s Universe. For eons, civilizations have whispered tales of Cool Coin’s unimaginable power and the destiny of those who seek to harness it…
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