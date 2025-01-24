Сьогоднішня ціна Cool Mustache ($MUST)

Поточна ціна Cool Mustache ($MUST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 367.83K USD. Ціна $MUST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cool Mustache:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.14K USD

- зміна ціни Cool Mustache протягом дня — -5.12%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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