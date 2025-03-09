Сьогоднішня ціна Cool Cats Milk (MILK)

Поточна ціна Cool Cats Milk (MILK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 175.19K USD. Ціна MILK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cool Cats Milk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05 USD

- зміна ціни Cool Cats Milk протягом дня — -2.92%

- циркуляційна пропозиція – 2.45B USD

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