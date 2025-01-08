Ціна Cool (COOL)
Поточна ціна Cool (COOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.48K USD. Ціна COOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cool:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.43 USD
- зміна ціни Cool протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cool до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cool до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cool до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cool до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-30.67%
|60 днів
|$ 0
|-7.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cool: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cool is a meme coin that's main focus is putting one of the most commonly used words on the blockchain. Cool is a community of Solana degens that love to create their own memes & content. Cool also has a team of admins that are committed to keeping an active and engaged community. Cool will also become a highly sought after NFT project. There is an active team of artists and web developers that will help legitimize this project.
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