Ціна Cookie Cat Game (CATGAME)
Поточна ціна Cookie Cat Game (CATGAME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CATGAME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cookie Cat Game:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.98 USD
- зміна ціни Cookie Cat Game протягом дня — -3.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cookie Cat Game до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cookie Cat Game до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cookie Cat Game до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cookie Cat Game до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.56%
|30 днів
|$ 0
|-12.64%
|60 днів
|$ 0
|+1.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cookie Cat Game: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.56%
+4.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Cookie Cat Game - Where Memecoin Investing Meets Unrivaled Excitement! Introduction : In a world ablaze with the fervor of memecoin investments, Cookie Cat Game emerges as a beacon of innovation and opportunity within the dynamic Solana ecosystem.
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