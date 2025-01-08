Ціна Cook Cat (CCAT)
Поточна ціна Cook Cat (CCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cook Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 200.85 USD
- зміна ціни Cook Cat протягом дня — -6.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cook Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cook Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cook Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cook Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.85%
|30 днів
|$ 0
|-13.50%
|60 днів
|$ 0
|-2.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cook Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-6.85%
+4.96%
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