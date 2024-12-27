Сьогоднішня ціна Conwai (CONWAI)

Поточна ціна Conwai (CONWAI) сьогодні становить 0.00402259 USD з ринковою капіталізацією $ 3.22M USD. Ціна CONWAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Conwai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.69K USD

- зміна ціни Conwai протягом дня — +3.18%

- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD

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