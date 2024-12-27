Ціна Conwai (CONWAI)
Поточна ціна Conwai (CONWAI) сьогодні становить 0.00402259 USD з ринковою капіталізацією $ 3.22M USD. Ціна CONWAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Conwai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.69K USD
- зміна ціни Conwai протягом дня — +3.18%
- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Conwai до USD становила $ +0.00012415.
За останні 30 днів зміна ціни Conwai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Conwai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Conwai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012415
|+3.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Conwai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.20%
+3.18%
+3.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life.
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