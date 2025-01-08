Ціна Convex Prisma (CVXPRISMA)
Поточна ціна Convex Prisma (CVXPRISMA) сьогодні становить 0.04598803 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVXPRISMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Convex Prisma:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.78K USD
- зміна ціни Convex Prisma протягом дня — +53.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Convex Prisma до USD становила $ +0.01610866.
За останні 30 днів зміна ціни Convex Prisma до USD становила $ +0.0049050234.
За останні 60 днів зміна ціни Convex Prisma до USD становила $ +0.0351568647.
За останні 90 днів зміна ціни Convex Prisma до USD становила $ +0.020350541459692212.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01610866
|+53.91%
|30 днів
|$ +0.0049050234
|+10.67%
|60 днів
|$ +0.0351568647
|+76.45%
|90 днів
|$ +0.020350541459692212
|+79.38%
Останній аналіз цін Convex Prisma: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.84%
+53.91%
+60.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cvxPRISMA is tokenized vePRISMA. cvxPRISMA can be staked on Convex to receive a portion of the fees one would receive for staking their vePRISMA on Prisma Finance. Additionally, users staking cvxPRISMA may receive Convex native token CVX and Convex Prisma platform fees.
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|1 CVXPRISMA до AUD
A$0.073580848
|1 CVXPRISMA до GBP
￡0.036790424
|1 CVXPRISMA до EUR
€0.0441485088
|1 CVXPRISMA до USD
$0.04598803
|1 CVXPRISMA до MYR
RM0.2064862547
|1 CVXPRISMA до TRY
₺1.6247570999
|1 CVXPRISMA до JPY
¥7.2716273036
|1 CVXPRISMA до RUB
₽4.9322162175
|1 CVXPRISMA до INR
₹3.9466927346
|1 CVXPRISMA до IDR
Rp741.7423155109
|1 CVXPRISMA до PHP
₱2.6847811914
|1 CVXPRISMA до EGP
￡E.2.3288338392
|1 CVXPRISMA до BRL
R$0.280526983
|1 CVXPRISMA до CAD
C$0.0657628829
|1 CVXPRISMA до BDT
৳5.601342054
|1 CVXPRISMA до NGN
₦71.0786392877
|1 CVXPRISMA до UAH
₴1.9563307962
|1 CVXPRISMA до VES
Bs2.43736559
|1 CVXPRISMA до PKR
Rs12.8886052878
|1 CVXPRISMA до KZT
₸24.4486163889
|1 CVXPRISMA до THB
฿1.5893463168
|1 CVXPRISMA до TWD
NT$1.5097870249
|1 CVXPRISMA до CHF
Fr0.041389227
|1 CVXPRISMA до HKD
HK$0.3573269931
|1 CVXPRISMA до MAD
.د.م0.4626395818