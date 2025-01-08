Сьогоднішня ціна Convex FXS (CVXFXS)

Поточна ціна Convex FXS (CVXFXS) сьогодні становить 2.41 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVXFXS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Convex FXS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.29K USD

- зміна ціни Convex FXS протягом дня — -7.96%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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