Ціна Convex FXS (CVXFXS)
Поточна ціна Convex FXS (CVXFXS) сьогодні становить 2.41 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVXFXS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Convex FXS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.29K USD
- зміна ціни Convex FXS протягом дня — -7.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Convex FXS до USD становила $ -0.208505355642341.
За останні 30 днів зміна ціни Convex FXS до USD становила $ -0.3386148810.
За останні 60 днів зміна ціни Convex FXS до USD становила $ +1.8004013450.
За останні 90 днів зміна ціни Convex FXS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.208505355642341
|-7.96%
|30 днів
|$ -0.3386148810
|-14.05%
|60 днів
|$ +1.8004013450
|+74.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Convex FXS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-7.96%
+34.68%
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