Сьогоднішня ціна Convex FXN (CVXFXN)

Поточна ціна Convex FXN (CVXFXN) сьогодні становить 92.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVXFXN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Convex FXN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.14K USD

- зміна ціни Convex FXN протягом дня — +7.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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