Ціна Convex FXN (CVXFXN)
Поточна ціна Convex FXN (CVXFXN) сьогодні становить 92.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVXFXN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Convex FXN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.14K USD
- зміна ціни Convex FXN протягом дня — +7.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CVXFXN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CVXFXN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Convex FXN до USD становила $ +6.25.
За останні 30 днів зміна ціни Convex FXN до USD становила $ -34.3084498260.
За останні 60 днів зміна ціни Convex FXN до USD становила $ +19.9299039720.
За останні 90 днів зміна ціни Convex FXN до USD становила $ +21.24095526249332.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +6.25
|+7.27%
|30 днів
|$ -34.3084498260
|-37.20%
|60 днів
|$ +19.9299039720
|+21.61%
|90 днів
|$ +21.24095526249332
|+29.93%
Останній аналіз цін Convex FXN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
+7.27%
-14.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cvxFXN is tokenized veFXN. cvxFXN can be staked on Convex to receive a portion of fees one would receive from staking their veFXN on FX Protocol.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CVXFXN до AUD
A$148.4742
|1 CVXFXN до GBP
￡74.6982
|1 CVXFXN до EUR
€89.4534
|1 CVXFXN до USD
$92.22
|1 CVXFXN до MYR
RM414.99
|1 CVXFXN до TRY
₺3,271.0434
|1 CVXFXN до JPY
¥14,570.76
|1 CVXFXN до RUB
₽9,531.8592
|1 CVXFXN до INR
₹7,977.03
|1 CVXFXN до IDR
Rp1,511,803.0368
|1 CVXFXN до PHP
₱5,417.0028
|1 CVXFXN до EGP
￡E.4,651.5768
|1 CVXFXN до BRL
R$557.931
|1 CVXFXN до CAD
C$131.8746
|1 CVXFXN до BDT
৳11,216.7186
|1 CVXFXN до NGN
₦143,198.2938
|1 CVXFXN до UAH
₴3,901.8282
|1 CVXFXN до VES
Bs4,887.66
|1 CVXFXN до PKR
Rs25,701.714
|1 CVXFXN до KZT
₸48,948.5316
|1 CVXFXN до THB
฿3,200.034
|1 CVXFXN до TWD
NT$3,041.4156
|1 CVXFXN до CHF
Fr83.9202
|1 CVXFXN до HKD
HK$717.4716
|1 CVXFXN до MAD
.د.م928.6554