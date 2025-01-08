Сьогоднішня ціна Convex CRV (CVXCRV)

Поточна ціна Convex CRV (CVXCRV) сьогодні становить 0.554732 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVXCRV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Convex CRV:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 229.47K USD

- зміна ціни Convex CRV протягом дня — -8.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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