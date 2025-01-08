Ціна Convex CRV (CVXCRV)
Поточна ціна Convex CRV (CVXCRV) сьогодні становить 0.554732 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVXCRV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Convex CRV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 229.47K USD
- зміна ціни Convex CRV протягом дня — -8.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Convex CRV до USD становила $ -0.0536008843437994.
За останні 30 днів зміна ціни Convex CRV до USD становила $ -0.1412075853.
За останні 60 днів зміна ціни Convex CRV до USD становила $ +0.6671306329.
За останні 90 днів зміна ціни Convex CRV до USD становила $ +0.30676222672403297.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0536008843437994
|-8.81%
|30 днів
|$ -0.1412075853
|-25.45%
|60 днів
|$ +0.6671306329
|+120.26%
|90 днів
|$ +0.30676222672403297
|+123.71%
Останній аналіз цін Convex CRV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.37%
-8.81%
-3.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Convex CRV is a tokenized form of veCRV, a vote escrowed CRV token. It is revenue earning token which receives rewards from the Convex protocol and admin fees from the Curve protocol.
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₺19.59868156
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