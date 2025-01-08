Ціна Convergence Finance (CVG)
Поточна ціна Convergence Finance (CVG) сьогодні становить 0.00141873 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Convergence Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.33 USD
- зміна ціни Convergence Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Convergence Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Convergence Finance до USD становила $ -0.0001952537.
За останні 60 днів зміна ціни Convergence Finance до USD становила $ +0.0022305034.
За останні 90 днів зміна ціни Convergence Finance до USD становила $ +0.0001975475930806995.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001952537
|-13.76%
|60 днів
|$ +0.0022305034
|+157.22%
|90 днів
|$ +0.0001975475930806995
|+16.18%
Останній аналіз цін Convergence Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Convergence is a decentralized finance protocol designed to aggregate liquidity, boost yields, and enable liquid locking across the Curve Finance ecosystem. Convergence makes novel use of Non-Fungible Tokens to track staked positions and owns its liquidity through bonds issuance.
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