Сьогоднішня ціна Convergence Finance (CVG)

Поточна ціна Convergence Finance (CVG) сьогодні становить 0.00141873 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Convergence Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.33 USD

- зміна ціни Convergence Finance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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