Сьогоднішня ціна Contrapair

Поточна ціна Contrapair (CONTRA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 67.60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CONTRA до USD становить $ 0 за CONTRA.

Contrapair наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12,826.55, з циркуляційною пропозицією у 961.92M CONTRA. Протягом останніх 24 годин CONTRA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CONTRA змінився на -3.72% за останню годину та на -81.62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Contrapair (CONTRA)

Ринкова капіталізація $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Циркуляційне постачання 961.92M 961.92M 961.92M Загальна пропозиція 961,922,340.462456 961,922,340.462456 961,922,340.462456

Поточна ринкова капіталізація Contrapair — $ 12.83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CONTRA — 961.92M, зі загальною пропозицією 961922340.462456. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.83K.