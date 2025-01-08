Ціна Contracoin (CTCN)
Поточна ціна Contracoin (CTCN) сьогодні становить 0.064347 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Contracoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.90 USD
- зміна ціни Contracoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Contracoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Contracoin до USD становила $ +0.0234129969.
За останні 60 днів зміна ціни Contracoin до USD становила $ +0.0460581798.
За останні 90 днів зміна ціни Contracoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0234129969
|+36.39%
|60 днів
|$ +0.0460581798
|+71.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Contracoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on the 05/06/2018 by a team based in Australia to address the problems with the sale and purchase of real estate globally using the Contracoin CTCN Token as the method of payment.
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