Сьогоднішня ціна Continuum World (UM)

Поточна ціна Continuum World (UM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Continuum World:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 434.47 USD

- зміна ціни Continuum World протягом дня — -7.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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