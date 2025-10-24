Інформація щодо ціни Context Layer (CXLYR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00013057$ 0,00013057 $ 0,00013057 Найнижча ціна $ 0,00000535$ 0,00000535 $ 0,00000535 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -0,15% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,15%

Актуальна ціна Context Layer (CXLYR) становить $0,00000713. За останні 24 години CXLYR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CXLYR становить $ 0,00013057, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000535.

Що стосується короткострокових результатів, то CXLYR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,15% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Context Layer (CXLYR)

Ринкова капіталізація $ 4,82K$ 4,82K $ 4,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,13K$ 7,13K $ 7,13K Циркуляційне постачання 675,61M 675,61M 675,61M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Context Layer — $ 4,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CXLYR — 675,61M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,13K.