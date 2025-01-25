Сьогоднішня ціна Content Bitcoin (CTB)

Поточна ціна Content Bitcoin (CTB) сьогодні становить 23.49 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Content Bitcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.67K USD

- зміна ціни Content Bitcoin протягом дня — -1.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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