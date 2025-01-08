Сьогоднішня ціна Construct (STANDARD)

Поточна ціна Construct (STANDARD) сьогодні становить 0.00331926 USD з ринковою капіталізацією $ 34.64K USD. Ціна STANDARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Construct:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.94 USD

- зміна ціни Construct протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 10.44M USD

Отримуйте оновлення цін STANDARD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STANDARD.