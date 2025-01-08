Ціна Construct (STANDARD)
Поточна ціна Construct (STANDARD) сьогодні становить 0.00331926 USD з ринковою капіталізацією $ 34.64K USD. Ціна STANDARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Construct:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.94 USD
- зміна ціни Construct протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Construct до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Construct до USD становила $ -0.0000348250.
За останні 60 днів зміна ціни Construct до USD становила $ +0.0061300926.
За останні 90 днів зміна ціни Construct до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000348250
|-1.04%
|60 днів
|$ +0.0061300926
|+184.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Construct: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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