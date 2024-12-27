Сьогоднішня ціна Constellation Staked ETH (XRETH)

Поточна ціна Constellation Staked ETH (XRETH) сьогодні становить 3,919.9 USD з ринковою капіталізацією $ 17.75M USD. Ціна XRETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Constellation Staked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 469.89 USD

- зміна ціни Constellation Staked ETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 4.53K USD

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