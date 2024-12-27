Ціна Constellation Staked ETH (XRETH)
Поточна ціна Constellation Staked ETH (XRETH) сьогодні становить 3,919.9 USD з ринковою капіталізацією $ 17.75M USD. Ціна XRETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Constellation Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 469.89 USD
- зміна ціни Constellation Staked ETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 4.53K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Constellation Staked ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Constellation Staked ETH до USD становила $ +1,080.7607248700.
За останні 60 днів зміна ціни Constellation Staked ETH до USD становила $ +2,096.9744163900.
За останні 90 днів зміна ціни Constellation Staked ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +1,080.7607248700
|+27.57%
|60 днів
|$ +2,096.9744163900
|+53.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Constellation Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Constellation is a non-Layer 2 protocol built on top of Rocket Pool, powering the world's first sustainably zero-fee ETH liquid staking token, xrETH. Constellation is powered by NodeSet's large network of decentralized operators, keeping performance high and ensuring resilience. As a fully decentralized and fully non-custodial protocol, Constellation is safer and provides higher staking returns compared to other ETH staking protocols. This innovative, next-gen liquid staking token design offers a true upgrade to the liquid staking market.
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