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Поточна ціна Constellation Energy Corporation xStock сьогодні становить 264,66 USD. Ринкова капіталізація CEGX становить 150 359 USD. Відстежуйте оновлення цін CEGX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Constellation Energy Corporation xStock сьогодні становить 264,66 USD. Ринкова капіталізація CEGX становить 150 359 USD. Відстежуйте оновлення цін CEGX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CEGX

Інформація про ціну CEGX

Що таке CEGX

Офіційний вебсайт CEGX

Токеноміка CEGX

Прогноз ціни CEGX

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Ціна Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CEGX до USD:

$264,66
$264,66$264,66
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:32:40 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Constellation Energy Corporation xStock

Поточна ціна Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) сьогодні становить $ 264,66, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CEGX до USD становить $ 264,66 за CEGX.

Constellation Energy Corporation xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 150 359, з циркуляційною пропозицією у 568,28 CEGX. Протягом останніх 24 годин CEGX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 323,89, тоді як історичний мінімум — $ 234,05.

У короткостроковій динаміці CEGX змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,01.

Ринкова інформація щодо Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)

$ 150,36K
$ 150,36K$ 150,36K

$ 10,01
$ 10,01$ 10,01

$ 58,00M
$ 58,00M$ 58,00M

568,28
568,28 568,28

219 165,2593809421
219 165,2593809421 219 165,2593809421

Поточна ринкова капіталізація Constellation Energy Corporation xStock — $ 150,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,01. Циркуляційна пропозиція CEGX — 568,28, зі загальною пропозицією 219165.2593809421. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,00M.

Історія ціни Constellation Energy Corporation xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 323,89
$ 323,89$ 323,89

$ 234,05
$ 234,05$ 234,05

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Constellation Energy Corporation xStock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Constellation Energy Corporation xStock до USD становила $ +34,5134901540.
За останні 60 днів зміна ціни Constellation Energy Corporation xStock до USD становила $ +14,4260608140.
За останні 90 днів зміна ціни Constellation Energy Corporation xStock до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +34,5134901540+13,04%
60 днів$ +14,4260608140+5,45%
90 днів----

Прогноз ціни Constellation Energy Corporation xStock

Прогноз ціни Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CEGX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Constellation Energy Corporation xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Constellation Energy Corporation xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CEGX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Constellation Energy Corporation xStock.

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Ресурс Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Real World Assets (RWA)Tokenized AssetsTokenized Stock

Про Constellation Energy Corporation xStock

Яка зараз ціна Constellation Energy Corporation xStock?

Торгуючи за ₴11666.7529217697216000, Constellation Energy Corporation xStock продемонстрував зміну ціни на рівні --% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку CEGX?

Поставки грають важливу роль: з обігу 568.2827364865226 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Constellation Energy Corporation xStock?

Його ринкова капіталізація становить ₴6628131.57471613984000, що займає #5147 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

CEGX зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0E-15 і ₴0E-15, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Constellation Energy Corporation xStock вписується у категорію Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem?

Як токен Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, CEGX конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Constellation Energy Corporation xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:32:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Constellation Energy Corporation xStock

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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