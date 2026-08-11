Сьогоднішня ціна Constellation Energy Corporation xStock

Поточна ціна Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) сьогодні становить $ 264,66, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CEGX до USD становить $ 264,66 за CEGX.

Constellation Energy Corporation xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 150 359, з циркуляційною пропозицією у 568,28 CEGX. Протягом останніх 24 годин CEGX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 323,89, тоді як історичний мінімум — $ 234,05.

У короткостроковій динаміці CEGX змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,01.

Ринкова інформація щодо Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)

Ринкова капіталізація $ 150,36K$ 150,36K $ 150,36K Обсяг (за 24 год) $ 10,01$ 10,01 $ 10,01 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 58,00M$ 58,00M $ 58,00M Циркуляційне постачання 568,28 568,28 568,28 Загальна пропозиція 219 165,2593809421 219 165,2593809421 219 165,2593809421

Поточна ринкова капіталізація Constellation Energy Corporation xStock — $ 150,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,01. Циркуляційна пропозиція CEGX — 568,28, зі загальною пропозицією 219165.2593809421. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,00M.