Актуальна ціна Conspiracy Guy сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CGUY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CGUY на MEXC вже зараз.

Ціна Conspiracy Guy (CGUY)

Актуальна ціна 1 CGUY до USD:

--
----
+24,40%1D
Графік ціни Conspiracy Guy (CGUY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:05:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Conspiracy Guy (CGUY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,81%

+24,49%

+2,77%

+2,77%

Актуальна ціна Conspiracy Guy (CGUY) становить --. За останні 24 години CGUY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CGUY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CGUY змінився на -0,81% за останню годину, +24,49% за 24 години та на +2,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Conspiracy Guy (CGUY)

$ 22,74K
$ 22,74K$ 22,74K

--
----

$ 22,74K
$ 22,74K$ 22,74K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Conspiracy Guy — $ 22,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CGUY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,74K.

Історія ціни Conspiracy Guy (CGUY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Conspiracy Guy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Conspiracy Guy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Conspiracy Guy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Conspiracy Guy до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+24,49%
30 днів$ 0-22,53%
60 днів$ 0-81,33%
90 днів$ 0--

Що таке Conspiracy Guy (CGUY)

Conspiracy Guy, an original handmade memecoin, centers on a character who discovers what he believes is the "truth" on BaseTube. The project’s mission is to build a vibrant ecosystem around this quirky figure, with ambitious plans to launch a cartoon show featuring his adventures. The show will be shared across platforms like Zora, Instagram, TikTok, and a forthcoming Base app, merging crypto culture with entertaining, narrative-driven content to engage a wide audience.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Conspiracy Guy (CGUY)

Прогноз ціни Conspiracy Guy (USD)

Скільки коштуватиме Conspiracy Guy (CGUY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Conspiracy Guy (CGUY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Conspiracy Guy.

Перегляньте прогноз ціни Conspiracy Guy вже зараз!

CGUY до місцевих валют

Токеноміка Conspiracy Guy (CGUY)

Розуміння токеноміки Conspiracy Guy (CGUY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CGUY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Conspiracy Guy (CGUY)

Скільки сьогодні коштує Conspiracy Guy (CGUY)?
Актуальна ціна CGUY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CGUY до USD?
Поточна ціна CGUY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Conspiracy Guy?
Ринкова капіталізація CGUY — $ 22,74K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CGUY?
Циркуляційна пропозиція CGUY — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CGUY?
CGUY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CGUY?
Історична мінімальна ціна CGUY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CGUY?
Актуальний обсяг торгівлі CGUY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CGUY цього року?
CGUY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CGUY для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

