Сьогоднішня ціна Conscious Token (CONSCIOUS)

Поточна ціна Conscious Token (CONSCIOUS) сьогодні становить 0.120636 USD з ринковою капіталізацією $ 120.08M USD. Ціна CONSCIOUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Conscious Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Conscious Token протягом дня — -13.12%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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