Ціна Conscious Token (CONSCIOUS)
Поточна ціна Conscious Token (CONSCIOUS) сьогодні становить 0.120636 USD з ринковою капіталізацією $ 120.08M USD. Ціна CONSCIOUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Conscious Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Conscious Token протягом дня — -13.12%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Conscious Token до USD становила $ -0.0182302967210603.
За останні 30 днів зміна ціни Conscious Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Conscious Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Conscious Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0182302967210603
|-13.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Conscious Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-13.12%
+94.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.
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