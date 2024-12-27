Сьогоднішня ціна Connect Financial (CNFI)

Поточна ціна Connect Financial (CNFI) сьогодні становить 0.086119 USD з ринковою капіталізацією $ 2.16M USD. Ціна CNFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Connect Financial:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.75 USD

- зміна ціни Connect Financial протягом дня — -5.55%

- циркуляційна пропозиція – 25.00M USD

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