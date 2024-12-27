Ціна Connect Financial (CNFI)
Поточна ціна Connect Financial (CNFI) сьогодні становить 0.086119 USD з ринковою капіталізацією $ 2.16M USD. Ціна CNFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Connect Financial:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.75 USD
- зміна ціни Connect Financial протягом дня — -5.55%
- циркуляційна пропозиція – 25.00M USD
Отримуйте оновлення цін CNFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CNFI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Connect Financial до USD становила $ -0.00506856155117493.
За останні 30 днів зміна ціни Connect Financial до USD становила $ +0.0142494478.
За останні 60 днів зміна ціни Connect Financial до USD становила $ +0.0426476100.
За останні 90 днів зміна ціни Connect Financial до USD становила $ +0.0223754052390201.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00506856155117493
|-5.55%
|30 днів
|$ +0.0142494478
|+16.55%
|60 днів
|$ +0.0426476100
|+49.52%
|90 днів
|$ +0.0223754052390201
|+35.10%
Останній аналіз цін Connect Financial: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.25%
-5.55%
+46.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The World's First Crypto Backed VISA Credit Card
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CNFI до AUD
A$0.13865159
|1 CNFI до GBP
￡0.06803401
|1 CNFI до EUR
€0.08267424
|1 CNFI до USD
$0.086119
|1 CNFI до MYR
RM0.38495193
|1 CNFI до TRY
₺3.03483356
|1 CNFI до JPY
¥13.5895782
|1 CNFI до RUB
₽8.95809838
|1 CNFI до INR
₹7.36661926
|1 CNFI до IDR
Rp1,389.01593457
|1 CNFI до PHP
₱5.01040342
|1 CNFI до EGP
￡E.4.38087353
|1 CNFI до BRL
R$0.53135423
|1 CNFI до CAD
C$0.12401136
|1 CNFI до BDT
৳10.2739967
|1 CNFI до NGN
₦133.31048962
|1 CNFI до UAH
₴3.60494134
|1 CNFI до VES
Bs4.392069
|1 CNFI до PKR
Rs23.93505367
|1 CNFI до KZT
₸44.55194227
|1 CNFI до THB
฿2.93493552
|1 CNFI до TWD
NT$2.82900915
|1 CNFI до CHF
Fr0.0775071
|1 CNFI до HKD
HK$0.66828344
|1 CNFI до MAD
.د.م0.86635714