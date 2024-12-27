Ціна Connect (CNCT)
Поточна ціна Connect (CNCT) сьогодні становить 0.01985885 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна CNCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Connect:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.55K USD
- зміна ціни Connect протягом дня — +16.31%
- циркуляційна пропозиція – 80.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Connect до USD становила $ +0.00278546.
За останні 30 днів зміна ціни Connect до USD становила $ +0.0066630552.
За останні 60 днів зміна ціни Connect до USD становила $ -0.0003522026.
За останні 90 днів зміна ціни Connect до USD становила $ +0.008364740593704773.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00278546
|+16.31%
|30 днів
|$ +0.0066630552
|+33.55%
|60 днів
|$ -0.0003522026
|-1.77%
|90 днів
|$ +0.008364740593704773
|+72.77%
Останній аналіз цін Connect: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.75%
+16.31%
-1.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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