Сьогоднішня ціна Connect (CNCT)

Поточна ціна Connect (CNCT) сьогодні становить 0.01985885 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна CNCT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Connect:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.55K USD

- зміна ціни Connect протягом дня — +16.31%

- циркуляційна пропозиція – 80.00M USD

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