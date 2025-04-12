Ціна Conic (CNC)
Поточна ціна Conic (CNC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.38K USD. Ціна CNC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Conic:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Conic протягом дня — -2.44%
- циркуляційна пропозиція – 7.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Conic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Conic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Conic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Conic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.44%
|30 днів
|$ 0
|-91.98%
|60 днів
|$ 0
|-99.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Conic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-2.44%
-18.78%
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