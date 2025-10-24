Актуальна ціна Concentric Industries сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CONCENTRIC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CONCENTRIC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Concentric Industries сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CONCENTRIC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CONCENTRIC на MEXC вже зараз.

Ціна Concentric Industries (CONCENTRIC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CONCENTRIC до USD:

$0,00066604
$0,00066604
+6,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Concentric Industries (CONCENTRIC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:43:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Concentric Industries (CONCENTRIC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00442362
$ 0,00442362

$ 0
$ 0

-0,33%

+6,23%

+114,13%

+114,13%

Актуальна ціна Concentric Industries (CONCENTRIC) становить --. За останні 24 години CONCENTRIC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CONCENTRIC становить $ 0,00442362, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CONCENTRIC змінився на -0,33% за останню годину, +6,23% за 24 години та на +114,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Concentric Industries (CONCENTRIC)

$ 580,67K
$ 580,67K

--
--

$ 666,00K
$ 666,00K

871,82M
871,82M

999 946 936,5288035
999 946 936,5288035

Поточна ринкова капіталізація Concentric Industries — $ 580,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CONCENTRIC — 871,82M, зі загальною пропозицією 999946936.5288035. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 666,00K.

Історія ціни Concentric Industries (CONCENTRIC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Concentric Industries до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Concentric Industries до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Concentric Industries до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Concentric Industries до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+6,23%
30 днів$ 0+0,25%
60 днів$ 0+151,95%
90 днів$ 0--

Що таке Concentric Industries (CONCENTRIC)

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

Прогноз ціни Concentric Industries (USD)

Скільки коштуватиме Concentric Industries (CONCENTRIC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Concentric Industries (CONCENTRIC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Concentric Industries.

Перегляньте прогноз ціни Concentric Industries вже зараз!

CONCENTRIC до місцевих валют

Токеноміка Concentric Industries (CONCENTRIC)

Розуміння токеноміки Concentric Industries (CONCENTRIC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CONCENTRIC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Concentric Industries (CONCENTRIC)

Скільки сьогодні коштує Concentric Industries (CONCENTRIC)?
Актуальна ціна CONCENTRIC у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CONCENTRIC до USD?
Поточна ціна CONCENTRIC до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Concentric Industries?
Ринкова капіталізація CONCENTRIC — $ 580,67K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CONCENTRIC?
Циркуляційна пропозиція CONCENTRIC — 871,82M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CONCENTRIC?
CONCENTRIC досяг історичної максимальної ціни у 0,00442362 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CONCENTRIC?
Історична мінімальна ціна CONCENTRIC становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CONCENTRIC?
Актуальний обсяг торгівлі CONCENTRIC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CONCENTRIC цього року?
CONCENTRIC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CONCENTRIC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:43:08 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.