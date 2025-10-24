Інформація щодо ціни Concentric Industries (CONCENTRIC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00442362$ 0,00442362 $ 0,00442362 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,33% Зміна ціни (1 дн.) +6,23% Зміна ціни (за 7 дн.) +114,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +114,13%

Актуальна ціна Concentric Industries (CONCENTRIC) становить --. За останні 24 години CONCENTRIC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CONCENTRIC становить $ 0,00442362, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CONCENTRIC змінився на -0,33% за останню годину, +6,23% за 24 години та на +114,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Concentric Industries (CONCENTRIC)

Ринкова капіталізація $ 580,67K$ 580,67K $ 580,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 666,00K$ 666,00K $ 666,00K Циркуляційне постачання 871,82M 871,82M 871,82M Загальна пропозиція 999 946 936,5288035 999 946 936,5288035 999 946 936,5288035

Поточна ринкова капіталізація Concentric Industries — $ 580,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CONCENTRIC — 871,82M, зі загальною пропозицією 999946936.5288035. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 666,00K.