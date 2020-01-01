Токеноміка Concentrator (CTR) Дізнайтеся ключову інформацію про Concentrator (CTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Concentrator (CTR) CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue. Офіційний вебсайт: https://concentrator.aladdin.club/ Купити CTR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Concentrator (CTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Concentrator (CTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 465,56K $ 465,56K $ 465,56K Загальна пропозиція: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,11M $ 2,11M $ 2,11M Історичний максимум: $ 3,63 $ 3,63 $ 3,63 Історичний мінімум: $ 0,105805 $ 0,105805 $ 0,105805 Поточна ціна: $ 0,422009 $ 0,422009 $ 0,422009 Дізнайтеся більше про ціну Concentrator (CTR)

Токеноміка Concentrator (CTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Concentrator (CTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CTR, досліджуйте ціну токена CTR в реальному часі!

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