Ціна Concentrator (CTR)
Поточна ціна Concentrator (CTR) сьогодні становить 0.468848 USD з ринковою капіталізацією $ 490.40K USD. Ціна CTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Concentrator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.15K USD
- зміна ціни Concentrator протягом дня — -0.86%
- циркуляційна пропозиція – 1.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Concentrator до USD становила $ -0.0040740772832099.
За останні 30 днів зміна ціни Concentrator до USD становила $ +0.1663737134.
За останні 60 днів зміна ціни Concentrator до USD становила $ +0.2217926253.
За останні 90 днів зміна ціни Concentrator до USD становила $ +0.14290028478714946.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0040740772832099
|-0.86%
|30 днів
|$ +0.1663737134
|+35.49%
|60 днів
|$ +0.2217926253
|+47.31%
|90 днів
|$ +0.14290028478714946
|+43.84%
Останній аналіз цін Concentrator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.02%
-0.86%
+3.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.
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