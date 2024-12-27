Сьогоднішня ціна Concentrator (CTR)

Поточна ціна Concentrator (CTR) сьогодні становить 0.468848 USD з ринковою капіталізацією $ 490.40K USD. Ціна CTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Concentrator:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.15K USD

- зміна ціни Concentrator протягом дня — -0.86%

- циркуляційна пропозиція – 1.05M USD

Отримуйте оновлення цін CTR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CTR.