Логотип Concave

Ціна Concave (CNV)

USD

Графік ціни Concave (CNV) в реальному часі

$7.01
$7.01$7.01
+2.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Concave (CNV)

Поточна ціна Concave (CNV) сьогодні становить 7.01 USD з ринковою капіталізацією $ 2.51M USD. Ціна CNV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Concave:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.57K USD
- зміна ціни Concave протягом дня — +2.16%
- циркуляційна пропозиція – 357.76K USD

Отримуйте оновлення цін CNV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CNV.

Цінові показники Concave (CNV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Concave до USD становила $ +0.148349.
За останні 30 днів зміна ціни Concave до USD становила $ +1.1271042520.
За останні 60 днів зміна ціни Concave до USD становила $ +1.2643376200.
За останні 90 днів зміна ціни Concave до USD становила $ +1.359217787741347.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.148349+2.16%
30 днів$ +1.1271042520+16.08%
60 днів$ +1.2643376200+18.04%
90 днів$ +1.359217787741347+24.05%

Аналіз цін Concave (CNV)

Останній аналіз цін Concave: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 6.61
$ 6.61$ 6.61

$ 7.17
$ 7.17$ 7.17

$ 219.51
$ 219.51$ 219.51

+2.25%

+2.16%

+31.67%

Ринкова інформація Concave (CNV)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

$ 2.57K
$ 2.57K$ 2.57K

357.76K
357.76K 357.76K

Що таке Concave ( CNV)

Concave is a community-driven, product and investment organization that aims to bring value to stakers through the development of innovative DeFi products and active treasury management. Concave will introduce several novel solutions to grow its treasury while ensuring long-term stakers receive the highest returns.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Concave (CNV)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Concave (CNV)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

CNV до місцевих валют

1 CNV до AUD
A$11.2861
1 CNV до GBP
5.5379
1 CNV до EUR
6.7296
1 CNV до USD
$7.01
1 CNV до MYR
RM31.3347
1 CNV до TRY
247.0324
1 CNV до JPY
¥1,106.178
1 CNV до RUB
729.1802
1 CNV до INR
599.4952
1 CNV до IDR
Rp113,064.5003
1 CNV до PHP
407.8418
1 CNV до EGP
￡E.356.5286
1 CNV до BRL
R$43.3218
1 CNV до CAD
C$10.0944
1 CNV до BDT
836.293
1 CNV до NGN
10,851.3398
1 CNV до UAH
293.4386
1 CNV до VES
Bs357.51
1 CNV до PKR
Rs1,948.2893
1 CNV до KZT
3,626.4833
1 CNV до THB
฿238.7606
1 CNV до TWD
NT$230.2785
1 CNV до CHF
Fr6.309
1 CNV до HKD
HK$54.3976
1 CNV до MAD
.د.م70.5206