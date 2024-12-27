Сьогоднішня ціна Concave (CNV)

Поточна ціна Concave (CNV) сьогодні становить 7.01 USD з ринковою капіталізацією $ 2.51M USD. Ціна CNV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Concave:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.57K USD

- зміна ціни Concave протягом дня — +2.16%

- циркуляційна пропозиція – 357.76K USD

Отримуйте оновлення цін CNV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CNV.