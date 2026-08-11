Сьогоднішня ціна Conbook

Поточна ціна Conbook (CONBOOK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CONBOOK до USD становить $ 0 за CONBOOK.

Conbook наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19,790.83, з циркуляційною пропозицією у 100.00B CONBOOK. Протягом останніх 24 годин CONBOOK торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CONBOOK змінився на -- за останню годину та на +8.76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Conbook (CONBOOK)

Ринкова капіталізація $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація Conbook — $ 19.79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CONBOOK — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19.79K.