Токеноміка Conan Meme (CONAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Conan Meme (CONAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Conan Meme (CONAN) Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump. Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero. Join the Conan Community. This is History in the Making! Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity. Офіційний вебсайт: https://getconanmemes.com/ Купити CONAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Conan Meme (CONAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Conan Meme (CONAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M Загальна пропозиція: $ 306,40M $ 306,40M $ 306,40M Циркуляційна пропозиція: $ 306,40M $ 306,40M $ 306,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M Історичний максимум: $ 0,02065246 $ 0,02065246 $ 0,02065246 Історичний мінімум: $ 0,00350406 $ 0,00350406 $ 0,00350406 Поточна ціна: $ 0,00702195 $ 0,00702195 $ 0,00702195 Дізнайтеся більше про ціну Conan Meme (CONAN)

Токеноміка Conan Meme (CONAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Conan Meme (CONAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CONAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CONAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CONAN, досліджуйте ціну токена CONAN в реальному часі!

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