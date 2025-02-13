Сьогоднішня ціна Conan Meme (CONAN)

Поточна ціна Conan Meme (CONAN) сьогодні становить 0.0107306 USD з ринковою капіталізацією $ 10.73M USD. Ціна CONAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Conan Meme:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 430.73K USD

- зміна ціни Conan Meme протягом дня — +24.48%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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