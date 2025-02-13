Ціна Conan Meme (CONAN)
Поточна ціна Conan Meme (CONAN) сьогодні становить 0.0107306 USD з ринковою капіталізацією $ 10.73M USD. Ціна CONAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Conan Meme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 430.73K USD
- зміна ціни Conan Meme протягом дня — +24.48%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Conan Meme до USD становила $ +0.00211023.
За останні 30 днів зміна ціни Conan Meme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Conan Meme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Conan Meme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00211023
|+24.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Conan Meme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
+24.48%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump. Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero. Join the Conan Community. This is History in the Making! Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity.
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