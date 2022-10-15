Токеноміка Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) Дізнайтеся ключову інформацію про Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) Libra Coin is a fork from Facebook's Diem (Libra) blockchain that was announced in 2019. Libra Coin operates on its own high-performance Layer 1 blockchain, known as the 0L Network. In October 2021, Libra Coin began mining. Like Bitcoin, there were no pre-mined coins or dedicated token allocation to any parties; all coins were minted through a mining process. Unlike Bitcoin, which undergoes continuous issuance, Libra Coin has a fixed supply. By December 2023, all the Libra Coin had been issued, establishing a capped supply and making the coin permanently deflationary. Fiercely independent, the project has a long-term view because it is unburdened by venture capital funding, "labs" entities, a foundation, and the influence of other blockchain ecosystems. Carpe diem. Офіційний вебсайт: https://0l.network/ Whitepaper: https://0l.network/2022/10/15/proof-of-fee-part-1/ Купити COMSWAPWLIBRA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 212,01K $ 212,01K $ 212,01K Загальна пропозиція: $ 94,87B $ 94,87B $ 94,87B Циркуляційна пропозиція: $ 8,33B $ 8,33B $ 8,33B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,41M $ 2,41M $ 2,41M Історичний максимум: $ 0,00569709 $ 0,00569709 $ 0,00569709 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)

Токеноміка Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COMSWAPWLIBRA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COMSWAPWLIBRA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COMSWAPWLIBRA, досліджуйте ціну токена COMSWAPWLIBRA в реальному часі!

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