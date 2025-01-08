Сьогоднішня ціна Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)

Поточна ціна Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна COMSWAPWLIBRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Comswap Wrapped LIBRA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 695.28 USD

- зміна ціни Comswap Wrapped LIBRA протягом дня — -8.17%

- циркуляційна пропозиція – 8.33B USD

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