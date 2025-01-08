Ціна Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)
Поточна ціна Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна COMSWAPWLIBRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Comswap Wrapped LIBRA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 695.28 USD
- зміна ціни Comswap Wrapped LIBRA протягом дня — -8.17%
- циркуляційна пропозиція – 8.33B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Comswap Wrapped LIBRA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Comswap Wrapped LIBRA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Comswap Wrapped LIBRA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Comswap Wrapped LIBRA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.17%
|30 днів
|$ 0
|-51.50%
|60 днів
|$ 0
|-1.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Comswap Wrapped LIBRA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-8.17%
-9.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Libra Coin is a fork from Facebook's Diem (Libra) blockchain that was announced in 2019. Libra Coin operates on its own high-performance Layer 1 blockchain, known as the 0L Network. In October 2021, Libra Coin began mining. Like Bitcoin, there were no pre-mined coins or dedicated token allocation to any parties; all coins were minted through a mining process. Unlike Bitcoin, which undergoes continuous issuance, Libra Coin has a fixed supply. By December 2023, all the Libra Coin had been issued, establishing a capped supply and making the coin permanently deflationary. Fiercely independent, the project has a long-term view because it is unburdened by venture capital funding, "labs" entities, a foundation, and the influence of other blockchain ecosystems. Carpe diem.
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