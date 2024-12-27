Ціна Comsats (CSAS)
Поточна ціна Comsats (CSAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 508.43K USD. Ціна CSAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Comsats:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.68K USD
- зміна ціни Comsats протягом дня — -5.40%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Comsats до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Comsats до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Comsats до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Comsats до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.40%
|30 днів
|$ 0
|-36.67%
|60 днів
|$ 0
|-26.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Comsats: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.63%
-5.40%
+9.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Comsats - Supports standard tokens on Bitcoin The focus is on providing ideas and decentralized solutions to grow the Bitcoin ecosystem, along with a seamless user experience and competitive fees. Comsats also supports and develops new ideas to perfect the concepts of official Bitcoin token standards such as: BRC-20, ORC-20, etc.
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