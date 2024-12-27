Сьогоднішня ціна Comsats (CSAS)

Поточна ціна Comsats (CSAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 508.43K USD. Ціна CSAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Comsats:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.68K USD

- зміна ціни Comsats протягом дня — -5.40%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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