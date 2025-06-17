Ціна Compute Horde (SN12)
Поточна ціна Compute Horde (SN12) сьогодні становить 6,02 USD з ринковою капіталізацією $ 7,69M USD. Ціна SN12 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Compute Horde:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Compute Horde протягом дня — +6,51%
- циркуляційна пропозиція – 1,28M USD
Отримуйте оновлення цін SN12 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SN12.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Compute Horde до USD становила $ +0,367616.
За останні 30 днів зміна ціни Compute Horde до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Compute Horde до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Compute Horde до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,367616
|+6,51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Compute Horde: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,46%
+6,51%
-31,63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Compute Horde (SN12) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SN12 зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SN12 до VND
₫158 416,3
|1 SN12 до AUD
A$9,1504
|1 SN12 до GBP
￡4,3946
|1 SN12 до EUR
€5,1772
|1 SN12 до USD
$6,02
|1 SN12 до MYR
RM25,5248
|1 SN12 до TRY
₺236,9472
|1 SN12 до JPY
¥869,1676
|1 SN12 до RUB
₽473,2924
|1 SN12 до INR
₹517,72
|1 SN12 до IDR
Rp98 688,5088
|1 SN12 до KRW
₩8 179,3138
|1 SN12 до PHP
₱339,4076
|1 SN12 до EGP
￡E.302,5652
|1 SN12 до BRL
R$33,11
|1 SN12 до CAD
C$8,127
|1 SN12 до BDT
৳735,8848
|1 SN12 до NGN
₦9 290,064
|1 SN12 до UAH
₴250,131
|1 SN12 до VES
Bs614,04
|1 SN12 до PKR
Rs1 703,4192
|1 SN12 до KZT
₸3 085,551
|1 SN12 до THB
฿195,1684
|1 SN12 до TWD
NT$177,1084
|1 SN12 до AED
د.إ22,0934
|1 SN12 до CHF
Fr4,8762
|1 SN12 до HKD
HK$47,1968
|1 SN12 до MAD
.د.م54,782
|1 SN12 до MXN
$113,9586