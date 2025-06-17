Сьогоднішня ціна Compute Horde (SN12)

Поточна ціна Compute Horde (SN12) сьогодні становить 6,02 USD з ринковою капіталізацією $ 7,69M USD. Ціна SN12 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Compute Horde:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Compute Horde протягом дня — +6,51%

- циркуляційна пропозиція – 1,28M USD

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