Токеноміка Compounding OpenDollar (CUSDO) Дізнайтеся ключову інформацію про Compounding OpenDollar (CUSDO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Compounding OpenDollar (CUSDO) The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. Офіційний вебсайт: https://openeden.com Купити CUSDO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Compounding OpenDollar (CUSDO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Compounding OpenDollar (CUSDO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 271,90M $ 271,90M $ 271,90M Загальна пропозиція: $ 266,78M $ 266,78M $ 266,78M Циркуляційна пропозиція: $ 266,78M $ 266,78M $ 266,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 271,90M $ 271,90M $ 271,90M Історичний максимум: $ 1,038 $ 1,038 $ 1,038 Історичний мінімум: $ 0,985919 $ 0,985919 $ 0,985919 Поточна ціна: $ 1,019 $ 1,019 $ 1,019 Дізнайтеся більше про ціну Compounding OpenDollar (CUSDO)

Токеноміка Compounding OpenDollar (CUSDO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Compounding OpenDollar (CUSDO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CUSDO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CUSDO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CUSDO, досліджуйте ціну токена CUSDO в реальному часі!

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