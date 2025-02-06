Ціна Compounding OpenDollar (CUSDO)
Поточна ціна Compounding OpenDollar (CUSDO) сьогодні становить 1.004 USD з ринковою капіталізацією $ 2.62M USD. Ціна CUSDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Compounding OpenDollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.38K USD
- зміна ціни Compounding OpenDollar протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 2.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Compounding OpenDollar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Compounding OpenDollar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Compounding OpenDollar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Compounding OpenDollar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0
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|60 днів
|$ 0
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|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін Compounding OpenDollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OpenEden Labs’s misson is to bring real-world assets to DeFi to unlock trillions of dollars in value. The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.
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