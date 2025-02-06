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Ціна Compounding OpenDollar (CUSDO)

USD

Графік ціни Compounding OpenDollar (CUSDO) в реальному часі

$1.004
$1.004$1.004
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Compounding OpenDollar (CUSDO)

Поточна ціна Compounding OpenDollar (CUSDO) сьогодні становить 1.004 USD з ринковою капіталізацією $ 2.62M USD. Ціна CUSDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Compounding OpenDollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.38K USD
- зміна ціни Compounding OpenDollar протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 2.61M USD

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Цінові показники Compounding OpenDollar (CUSDO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Compounding OpenDollar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Compounding OpenDollar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Compounding OpenDollar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Compounding OpenDollar до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Compounding OpenDollar (CUSDO)

Останній аналіз цін Compounding OpenDollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

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Ринкова інформація Compounding OpenDollar (CUSDO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

$ 34.38K
$ 34.38K$ 34.38K

2.61M
2.61M 2.61M

Що таке Compounding OpenDollar ( CUSDO)

OpenEden Labs’s misson is to bring real-world assets to DeFi to unlock trillions of dollars in value. The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

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Ресурс Compounding OpenDollar (CUSDO)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

CUSDO до місцевих валют

1 CUSDO до AUD
A$1.59636
1 CUSDO до GBP
0.79316
1 CUSDO до EUR
0.96384
1 CUSDO до USD
$1.004
1 CUSDO до MYR
RM4.42764
1 CUSDO до TRY
36.0436
1 CUSDO до JPY
¥152.69836
1 CUSDO до RUB
98.392
1 CUSDO до INR
87.73956
1 CUSDO до IDR
Rp16,459.01376
1 CUSDO до PHP
58.17176
1 CUSDO до EGP
￡E.50.51124
1 CUSDO до BRL
R$5.8232
1 CUSDO до CAD
C$1.43572
1 CUSDO до BDT
122.0362
1 CUSDO до NGN
1,687.39268
1 CUSDO до UAH
41.79652
1 CUSDO до VES
Bs59.236
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Rs280.05576
1 CUSDO до KZT
519.12824
1 CUSDO до THB
฿33.70428
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NT$32.97136
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