Що таке Compounding Open Dollar ( CUSDO)

OpenEden Labs’s misson is to bring real-world assets to DeFi to unlock trillions of dollars in value. The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

