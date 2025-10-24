Актуальна ціна Compliant Naira сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CNGN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CNGN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Compliant Naira сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CNGN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CNGN на MEXC вже зараз.

Ціна Compliant Naira (CNGN)

$0,00067298
-0,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Compliant Naira (CNGN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:42:45 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Compliant Naira (CNGN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0,22%

+0,07%

+0,07%

Актуальна ціна Compliant Naira (CNGN) становить --. За останні 24 години CNGN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CNGN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CNGN змінився на -- за останню годину, -0,22% за 24 години та на +0,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Compliant Naira (CNGN)

$ 405,95K
--
$ 405,95K
603,20M
603 203 469,9949999
Поточна ринкова капіталізація Compliant Naira — $ 405,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CNGN — 603,20M, зі загальною пропозицією 603203469.9949999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 405,95K.

Історія ціни Compliant Naira (CNGN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Compliant Naira до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Compliant Naira до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Compliant Naira до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Compliant Naira до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,22%
30 днів$ 0+1,28%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Compliant Naira (CNGN)

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

Ресурс Compliant Naira (CNGN)

Прогноз ціни Compliant Naira (USD)

Скільки коштуватиме Compliant Naira (CNGN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Compliant Naira (CNGN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Compliant Naira.

Перегляньте прогноз ціни Compliant Naira вже зараз!

CNGN до місцевих валют

Токеноміка Compliant Naira (CNGN)

Розуміння токеноміки Compliant Naira (CNGN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CNGN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Compliant Naira (CNGN)

Скільки сьогодні коштує Compliant Naira (CNGN)?
Актуальна ціна CNGN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CNGN до USD?
Поточна ціна CNGN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Compliant Naira?
Ринкова капіталізація CNGN — $ 405,95K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CNGN?
Циркуляційна пропозиція CNGN — 603,20M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CNGN?
CNGN досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CNGN?
Історична мінімальна ціна CNGN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CNGN?
Актуальний обсяг торгівлі CNGN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CNGN цього року?
CNGN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CNGN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:42:45 (UTC+8)

