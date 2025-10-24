Інформація щодо ціни Company (COMPANY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00112961$ 0,00112961 $ 0,00112961 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +3,74% Зміна ціни (1 дн.) -6,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,50%

Актуальна ціна Company (COMPANY) становить --. За останні 24 години COMPANY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COMPANY становить $ 0,00112961, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COMPANY змінився на +3,74% за останню годину, -6,66% за 24 години та на -23,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Company (COMPANY)

Ринкова капіталізація $ 115,18K$ 115,18K $ 115,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 115,18K$ 115,18K $ 115,18K Циркуляційне постачання 999,76M 999,76M 999,76M Загальна пропозиція 999 760 644,889545 999 760 644,889545 999 760 644,889545

Поточна ринкова капіталізація Company — $ 115,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COMPANY — 999,76M, зі загальною пропозицією 999760644.889545. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 115,18K.